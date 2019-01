【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市參議會週二為五位新議員宣誓就職,當中包括三位新面孔。

舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)說:”首次會議比我預期的長,我在未來會有所準備,每個決策都是重要和複雜的,所以我們會一起做很多決定,並讓社區和公眾發表意見,首次會議給我很好的經驗,我期盼未來的會議。”

除了代表日落區的馬兆明之外,首次出席會議的還有第六區的Matt Haney和第十區的Shamann Walton。

另外,第八區的Rafael Mandelman和第二區的Catherine Stefani,則是成功取得全四年的任期。

