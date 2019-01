舊金山物價貴 酒店咖啡每杯收廿多元

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山甚麼都貴,本週在市內金融區舉行的生物科技界盛會,一家酒店為與會人士提供咖啡收多少錢,大家猜猜?

第37屆JP Morgan Healthcare大會本週在舊金山舉行,除了位於Westin St. Francis酒店主會場之外,不少生物科技公司都會在舊金山市內不同的酒店舉辦自己的推介會。

舊金山紀事報報導,位於田德隆區的Parc 55酒店,對於在該酒店場地舉辦會議的公司提供的咖啡,每加侖收費170元,按每杯16安士計算,每杯價格就高達21.25元。

很多參與過這個大型會議的人士指出,在舊金山找到價錢相宜的酒店房間已經很不容易,而參與會議期間的日常開支也非常昂貴。

不過,許多生物科技公司仍打算繼續到舊金山參與這個歷史悠久的盛會。

本台就咖啡收費高的問題向Parc55酒店查詢,暫時未獲回覆。

