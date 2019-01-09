舊金山物價貴 酒店咖啡每杯收廿多元

【KTSF 劉瑩報導】

舊金山甚麼都貴，本週在市內金融區舉行的生物科技界盛會，一家酒店為與會人士提供咖啡收多少錢，大家猜猜？

第37屆JP Morgan Healthcare大會本週在舊金山舉行，除了位於Westin St. Francis酒店主會場之外，不少生物科技公司都會在舊金山市內不同的酒店舉辦自己的推介會。

舊金山紀事報報導，位於田德隆區的Parc 55酒店，對於在該酒店場地舉辦會議的公司提供的咖啡，每加侖收費170元，按每杯16安士計算，每杯價格就高達21.25元。

很多參與過這個大型會議的人士指出，在舊金山找到價錢相宜的酒店房間已經很不容易，而參與會議期間的日常開支也非常昂貴。

不過，許多生物科技公司仍打算繼續到舊金山參與這個歷史悠久的盛會。

本台就咖啡收費高的問題向Parc55酒店查詢，暫時未獲回覆。

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