舊金山華裔市參事余鼎昂當選市參議會主席（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華裔市參事余鼎昂（Norman Yee）獲選為舊金山市參議會主席。

新上任的5位舊金山市參事，一宣誓就任的首要任務，就是從11人中選出市參議會主席。

目前的市參議會，進步派議員佔多數，正如事前預料，由兩位進步派議員角逐主席。

李麗嫦提名余鼎昂，而Matt Haney則提名Hillary Ronen。

市參議會用了3個小時，聽完在場民眾的意見後投票，余鼎昂獲得7票，Hillary Ronen獲得4票，為了顯示市參議會團結，在馬兆明建議作出第二輪投票，結果余鼎昂以十票當選。

余鼎昂被選為新任主席，是舊金山4年來的第一位華裔市參議會主席，也是繼邱信福和湯凱蒂之後，舊金山的第三位華裔主席*。

馬兆明說：”選余鼎昂為主席是個正確的決定，他將是舊金山和市議會中一個非常好的領袖，他有所需的經驗和投入感。”

市參事安世輝（Ahsha Safai）表示，舊金山失去李孟賢和白蘭之後，需要有代表華裔社區的聲音。

安世輝說：”這也並不是我支持他的唯一原因，我支持他因為他非常聰明，也有領導能力和公正的品格。”

余鼎昂說：”我感到驕傲的是，我是一個來自華埠的美國華裔，我努力工作，並在所需的政府部門服務，現在身為市議會議長，我感到非常光榮。”

余鼎昂認為，舊金山目前面對真正的危機，許多是在街上能夠看得到的，不能夠置之不理，所以市參議會必須團結解決這些如無家可歸者和住屋等問題，他將以協商方式取得共識。

余鼎昂說：”我做事的方式是願意和所有人合作，找我們的共同之處就行動，如果有一些分歧，我將不會太在意。”

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