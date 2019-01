舊金山華裔市參事余鼎昂當選市參議會主席（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山華裔市參事余鼎昂(Norman Yee)獲選為舊金山市參議會主席。

新上任的5位舊金山市參事,一宣誓就任的首要任務,就是從11人中選出市參議會主席。

目前的市參議會,進步派議員佔多數,正如事前預料,由兩位進步派議員角逐主席。

李麗嫦提名余鼎昂,而Matt Haney則提名Hillary Ronen。

市參議會用了3個小時,聽完在場民眾的意見後投票,余鼎昂獲得7票,Hillary Ronen獲得4票,為了顯示市參議會團結,在馬兆明建議作出第二輪投票,結果余鼎昂以十票當選。

余鼎昂被選為新任主席,是舊金山4年來的第一位華裔市參議會主席,也是繼邱信福和湯凱蒂之後,舊金山的第三位華裔主席*。

馬兆明說:”選余鼎昂為主席是個正確的決定,他將是舊金山和市議會中一個非常好的領袖,他有所需的經驗和投入感。”

市參事安世輝(Ahsha Safai)表示,舊金山失去李孟賢和白蘭之後,需要有代表華裔社區的聲音。

安世輝說:”這也並不是我支持他的唯一原因,我支持他因為他非常聰明,也有領導能力和公正的品格。”

余鼎昂說:”我感到驕傲的是,我是一個來自華埠的美國華裔,我努力工作,並在所需的政府部門服務,現在身為市議會議長,我感到非常光榮。”

余鼎昂認為,舊金山目前面對真正的危機,許多是在街上能夠看得到的,不能夠置之不理,所以市參議會必須團結解決這些如無家可歸者和住屋等問題,他將以協商方式取得共識。

余鼎昂說:”我做事的方式是願意和所有人合作,找我們的共同之處就行動,如果有一些分歧,我將不會太在意。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。