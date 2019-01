【KTSF 黃恩光報導】

南灣Santa Clara縣公共衛生局宣布,這個流感季節通報第一宗65歲以下人士的死亡個案。

當局表示,死者39歲,未知是否接種流感疫苗,死者生前有其他病症,更容易感染流感導致的嚴重併發症。

去年的流感季節,Santa Clara縣共有11名65歲以下人士死於流感,全國就有8萬人因為流感及其併發症而死亡,其中8成死者沒有接種流感疫苗。

當局建議6個月大以上人士,應該接種流感疫苗。

