南灣聖荷西市101公路路段週三凌晨發生致命車禍,一名貨車司機在駕車途中打瞌睡,導致貨車駛離行車線衝下斜坡,事件導致車上一名乘客傷重不治。

加州公路巡警是於凌晨3時45分接報,地點在101公路北行線McKee路路段。

貨車是從洛杉磯地區出發,司機途中打瞌睡,導致貨車駛離右路肩,衝下斜坡,然後翻側。

當時在後座睡覺的一名男乘客,在估計沒有佩戴安全帶下,在車禍中頭部受重創,傷重不治。

肇事司機也受重傷,需要送院治療。

車禍也導致貨車在公路上釋出燃油,由於事發時正下雨,燃油很快被沖走。

