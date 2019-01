紐森宣誓上任後提法案 促全面改革加州醫保系統

【KTSF】

紐森週一宣誓成為第40任加州州長,他剛上任就提出法案。

紐森一上台後,便簽署了一封寄給國會及白宮的信,希望能全面改革加州醫保系統,解決州內的醫療需求。

內容包括擴張Medi-Cal補貼,將目前為19歲以下的無證人士提供醫保的年齡,擴大至26歲以下,承繼奧巴馬醫保法要求加州所有的居民都要購買醫療保險,並兌現在競選時提出,增加對中產家庭補貼的承諾,爭取讓大家能負擔的醫藥費幫助有需要的人。

有加州居民對州長的提案各執一詞。

有人認為這是全民有健保的路線圖,不想在此停下,希望這是樂觀的開始,讓所有人獲得醫保。

但也有人認為,無證人士根本不應該得到醫保,也擔心加州能如何支付這些醫保費用。

