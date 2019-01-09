紐森宣誓上任後提法案 促全面改革加州醫保系統

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紐森週一宣誓成為第40任加州州長，他剛上任就提出法案。

紐森一上台後，便簽署了一封寄給國會及白宮的信，希望能全面改革加州醫保系統，解決州內的醫療需求。

內容包括擴張Medi-Cal補貼，將目前為19歲以下的無證人士提供醫保的年齡，擴大至26歲以下，承繼奧巴馬醫保法要求加州所有的居民都要購買醫療保險，並兌現在競選時提出，增加對中產家庭補貼的承諾，爭取讓大家能負擔的醫藥費幫助有需要的人。

有加州居民對州長的提案各執一詞。

有人認為這是全民有健保的路線圖，不想在此停下，希望這是樂觀的開始，讓所有人獲得醫保。

但也有人認為，無證人士根本不應該得到醫保，也擔心加州能如何支付這些醫保費用。

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