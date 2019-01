女植物人突產子 警方要求療養院男員工驗DNA

【KTSF】

鳳凰城一名女植物人早前突然懷孕產子,她如何成孕目前仍然是謎,警方已從法庭取得許可令,要求在女植物人入住的療養院內工作的所有男性員工,必須接受DNA檢驗,以查出誰人要為事件負責。

營運涉案療養院的Hacienda HealthCare表示,歡迎警方這樣做,也會全力協助警方調查,務求令事件水落石出。

據最先報導這則新聞的Azfamily網站表示,該名女病人因為十多年前遇溺成為植物人,但在去年12月29日離奇誕下嬰兒,暫時未知療養院的員工在她分娩前,是否已知道她懷孕。

另外,位於阿利桑那州東南部的San Carlos Apache印弟安部落表示,現年29歲的女事主是該部落的成員。

部落首長Terry Rambler表示,對事件感到震驚,希望能為她取回公道。

而代表女事主家屬的律師John Micheaels在聲明中表示,家屬對女事主遭到疏忽對待感到憤怒,但同時想表明,奇女事主誕下的男嬰將會獲得妥善照顧。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。