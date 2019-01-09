女植物人突產子 警方要求療養院男員工驗DNA

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鳳凰城一名女植物人早前突然懷孕產子，她如何成孕目前仍然是謎，警方已從法庭取得許可令，要求在女植物人入住的療養院內工作的所有男性員工，必須接受DNA檢驗，以查出誰人要為事件負責。

營運涉案療養院的Hacienda HealthCare表示，歡迎警方這樣做，也會全力協助警方調查，務求令事件水落石出。

據最先報導這則新聞的Azfamily網站表示，該名女病人因為十多年前遇溺成為植物人，但在去年12月29日離奇誕下嬰兒，暫時未知療養院的員工在她分娩前，是否已知道她懷孕。

另外，位於阿利桑那州東南部的San Carlos Apache印弟安部落表示，現年29歲的女事主是該部落的成員。

部落首長Terry Rambler表示，對事件感到震驚，希望能為她取回公道。

而代表女事主家屬的律師John Micheaels在聲明中表示，家屬對女事主遭到疏忽對待感到憤怒，但同時想表明，奇女事主誕下的男嬰將會獲得妥善照顧。

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