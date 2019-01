【i-CABLE】

北韓領袖金正恩據報與中國國家主席習近平共晉午餐後,週三已離開北京啟程返國。

韓聯社報道,金正恩在北京的第二天,早上前往北京經濟技術開發區參觀同仁堂藥廠,逗留約半小時,可能是取經發展藥材產業,之後回到釣魚台國賓館稍事休息。

中午前往北京飯店,相信與習近平夫婦共晉午餐,金正恩的專列火車約在下午2時多離開北京火車站,中共政治局常委等中方高層送行。

金正恩是在週一出發前往北京、週二抵埗,是他一年內第四度訪華,中國外交部指他曾與習近平會面,分析相信金正恩是就朝美可能舉行第二次峰會與中方協調立場。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。