民主黨參眾兩院領袖批評特朗普總統利用政府局部停擺,爭取圍牆撥款,強調首要是令政府全面恢復運作。

眾議院議長佩洛西批評特朗普一味”靠嚇”,利用政府局部停擺,爭取邊境圍牆撥款,犧牲人民利益。

參議院少數黨領袖舒默強調,民主黨跟總統一樣都想加強邊境安全,但不同意興建圍牆是最有效方法,呼籲特朗普盡快結束停擺,之後再合作化解在邊境保安上的分歧。

受停擺影響,約200名被逼休假的公務員發起集會,希望停擺結束、重返工作崗位。

逾60名國會議員亦表示 民主、共和都有、比例差不多,停擺期間不會收取薪金。

美國全國州長協會發公開信,形容停擺是管治失敗,影響經濟與民生,促請特朗普和國會領袖立即讓政府全面恢復運作。

