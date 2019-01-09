舊金山華埠平園長者遭性侵 疑犯出席保釋聆訊（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山華埠北平園上週一發生性侵案，受害人是一名99歲婆婆，男被告週二出庭，一批華埠居民到場旁聽，檢控官要求法庭不准被告保釋，而公辯律師則提出，需要更多時間了解案情，所以要求延後保釋聆訊，法官決定在這段過渡時期，暫時不准被告保釋。

案發在去年12月31日，即是上週一下午約12點35分，26歲被告Teandre Howard-Kidd涉嫌闖入華埠Pacific街的北平園一個公屋單位內，襲擊並性侵一名99歲華裔婆婆。

舊金山地檢官對被告提出性侵、盜竊和虐待長者的重罪起訴。

華協中心週二組織部分平園住戶到法庭聽審。

對被告不准保釋，平園住戶曾女士說：”我也很高興，暫時最少他不會危害其他人，如果這個人放出來，就會危害很多居民，我們平園是要安全，每一個地方都是想安全，如果性罪犯放他出來，他可以隨處犯罪，尤其是老人家就不安全。”

代表被告的公辯律師，上週五才開始接手案件，因此提出需要更多的時間蒐集證據，同時表示她的當事人無辜。

疑犯公辯律師Sujun Kim說：”從我們目前所知道的來看，這明顯是一個大誤會，我的當事人Howard-Kidds是無辜的。”

負責平園工作的華協中心社區組織員陳健敏表示，對事件感到震驚，並已經著手對平園住戶進行安撫工作。

陳健敏說：”我們會著手做一些不同的講座，去告訴居民怎麼保護自己，在什麼情況下，例如一些危險的情況下可能會受到傷害，就要報警或者找平園保安，或者和經理，或者華協中心的人員求助。”

她也表示，平園居民聯誼會已經和新任中央警局局長易文耀就事件召開會議，希望能確保居民安全。

週二的保釋聆訊之後，負責這宗案件的檢控官表示，週三還有一次庭審，但週三的庭審只不過僅僅確定下一次庭審的日期，不會有審問，再多的情況她會對外公佈。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。