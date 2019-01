舊金山華埠平園長者遭性侵 疑犯出席保釋聆訊（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

舊金山華埠北平園上週一發生性侵案,受害人是一名99歲婆婆,男被告週二出庭,一批華埠居民到場旁聽,檢控官要求法庭不准被告保釋,而公辯律師則提出,需要更多時間了解案情,所以要求延後保釋聆訊,法官決定在這段過渡時期,暫時不准被告保釋。

案發在去年12月31日,即是上週一下午約12點35分,26歲被告Teandre Howard-Kidd涉嫌闖入華埠Pacific街的北平園一個公屋單位內,襲擊並性侵一名99歲華裔婆婆。

舊金山地檢官對被告提出性侵、盜竊和虐待長者的重罪起訴。

華協中心週二組織部分平園住戶到法庭聽審。

對被告不准保釋,平園住戶曾女士說:”我也很高興,暫時最少他不會危害其他人,如果這個人放出來,就會危害很多居民,我們平園是要安全,每一個地方都是想安全,如果性罪犯放他出來,他可以隨處犯罪,尤其是老人家就不安全。”

代表被告的公辯律師,上週五才開始接手案件,因此提出需要更多的時間蒐集證據,同時表示她的當事人無辜。

疑犯公辯律師Sujun Kim說:”從我們目前所知道的來看,這明顯是一個大誤會,我的當事人Howard-Kidds是無辜的。”

負責平園工作的華協中心社區組織員陳健敏表示,對事件感到震驚,並已經著手對平園住戶進行安撫工作。

陳健敏說:”我們會著手做一些不同的講座,去告訴居民怎麼保護自己,在什麼情況下,例如一些危險的情況下可能會受到傷害,就要報警或者找平園保安,或者和經理,或者華協中心的人員求助。”

她也表示,平園居民聯誼會已經和新任中央警局局長易文耀就事件召開會議,希望能確保居民安全。

週二的保釋聆訊之後,負責這宗案件的檢控官表示,週三還有一次庭審,但週三的庭審只不過僅僅確定下一次庭審的日期,不會有審問,再多的情況她會對外公佈。

