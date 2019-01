【i-CABLE】

北京西城區一間小學,一名男校工不滿校方未與他續約,因而用錘子襲擊校內20名學童,其中3人傷勢嚴重,行兇男子已被警方刑事拘留。

北京西城區一間小學,週二早上有20名二年級學生被襲擊。有家長趕到學校接回小孩,他們部分是收到社交媒體的消息才趕來。

警察接報後到場,將一名姓賈的男校工拘捕,初步懷疑他因為不滿校方未與他續約,用錘子襲擊校內兩間二年級課室內的學生。

西城區政府指,受傷學童全部無生命危險,主要是輕微顱骨骨折及頭皮受傷,有4名學生要接受手術,有學校老師到醫院探望學生。

西城區政府表示,未來會在全區幼稚園和中小學加強巡查,又會派人進入校園,確保學生安全。

