加州擬取消紙張收條 改用電郵或短信替代（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員丁右立決定立法，取消紙張打印的收條，減少紙張浪費。

在州府舉行的記者會上，有員工將一張長長的收條穿在身上，由州眾議員丁右立提出的AB 161法案，要在2022年取消紙張收條，改用電郵或短信發收條，違例商戶先會受到兩次警告，每年面臨的最高罰款是300元。

另外，紙張收條含有化學成分雙酚A（BPA）及雙酚S（BPS），可導致發育及神經問題。

丁右立說：”通常且廣泛都知道，雙酚A是有毒的，而且我們不應該接觸，因此想一想，每次我拿一張收條，我就要接觸有雙酚A的收條，感覺既不負責任又非常危險。”

丁右立還表示，大多數人都不需要每次購物都要一張紙張收條，但美國每年卻要砍伐1,000萬棵樹木，使用210億加侖水，來製造這些紙張收條，同時也會製造120億磅二氧化碳氣體，相當於100萬輛車在路上行駛。

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