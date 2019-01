加州擬取消紙張收條 改用電郵或短信替代（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

加州眾議員丁右立決定立法,取消紙張打印的收條,減少紙張浪費。

在州府舉行的記者會上,有員工將一張長長的收條穿在身上,由州眾議員丁右立提出的AB 161法案,要在2022年取消紙張收條,改用電郵或短信發收條,違例商戶先會受到兩次警告,每年面臨的最高罰款是300元。

另外,紙張收條含有化學成分雙酚A(BPA)及雙酚S(BPS),可導致發育及神經問題。

丁右立說:”通常且廣泛都知道,雙酚A是有毒的,而且我們不應該接觸,因此想一想,每次我拿一張收條,我就要接觸有雙酚A的收條,感覺既不負責任又非常危險。”

丁右立還表示,大多數人都不需要每次購物都要一張紙張收條,但美國每年卻要砍伐1,000萬棵樹木,使用210億加侖水,來製造這些紙張收條,同時也會製造120億磅二氧化碳氣體,相當於100萬輛車在路上行駛。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。