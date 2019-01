Amazon創辦人Jeff Bezos宣布離婚

【KTSF】

網購龍頭Amazon的創辦人兼行政總裁Jeff Bezos週三宣布,與結緍已25年的妻子MacKenzie離婚。

Bezos是全球首富之一,他是於Twitter上公布這項消息。

Bezos與妻子是在紐約對沖基金D.E. Shaw工作時認識,於1993年共諧年理。

二人之後離開紐約,開長途車到西雅圖定居,旅途中,MacKenzie負責開車,Bezos在車程中籌劃商業大計,二人創辦的網店Amazon,演變成全球最大的網購龍頭。

Bezos持有的Amazon股份,市值估計逾1,300億元,他去年宣布與妻子成立一個20億元慈善基金,在低收入地區開設學前教育學校,也會向非牟利機構撥款,協助露宿者家庭。

Bezos週三在Twitter中稱,二人仍然會維持好友關係,並會繼續在多項計劃上合作,二人婚後育有4名子女。

