鳳凰城女植物人突產子 療養院行政總裁辭職

鳳凰城一名女植物人近日誕下一名嬰兒,事件引起各界嘩然,她入住的私人療養院的行政總裁週一宣布辭職。

Hacienda HealthCare行政總裁Bill Timmons於週一引咎辭職,董事會也一致接納其辭職的決定。

新聞網站Azfamily.com早前報導,該名女病人入住Hacienda de Los Angeles療養院,她因為遇溺成為植物人已超過十年,但在去年12月29日,她竟誕下一名嬰兒。

報導沒有公開她的身分,也未知她是否有家人或監護人,也未知在療養院工作的員工,事前是否知道她懷孕。

董事會成員Gary Orman在聲明中表示,療養院會徹查這宗事件,並確保會盡全力保護療養院每一名病人和僱員。

警方已對事件展開調查,但拒絕作出評論。

根據療養院的網站,療養院的服務對象是嬰兒、兒童和年輕成年人,他們都是有重病或嚴重發展障礙,在報導刊出後,阿利桑那州衛生局表示,已引入新的安全措施保護病人,包括醫護人士接觸病人時,會安排更多人在場,以及在病人接受治療時加強監察,也會在訪客探望病人時實施更多保安措施。

