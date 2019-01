【i-CABLE】

中美副部級官員在北京舉行第二日的貿易談判,美國商務部長羅斯預期中美很大機會達成協議,但認為結構改革和執行協議是更為棘手的問題。

羅斯又表示,美國提高中國進口商品的關稅肯定會損害中國經濟,不單令中國國內生產總值增長率下跌,零售銷售和資本投資均會萎縮,相信中國明白到其經濟是有多麼依賴美國,現在要從關稅或讓步間二選其一。

《華爾街日報》引述消息報道,美方代表團在談判中向中方代表團多方面施壓,包括希望中國訂明由美國購買哪些商品和服務,以及何時購買。

另外,如果北京放寬市場准入,美方希望中方保證不會利用行政權力在營業許可、環境監管等領域阻礙美國企業進入中國市場。

報道引述中方稱,願意建立一套流程以監督進展,但同時有官員擔心,美方在達成協議後會否提出更多要求。

