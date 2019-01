特朗普週二晚就邊境問題發表全國講話

【i-CABLE】

特朗普總統定於西岸時間週二晚上6時,就邊境圍牆問題向全國講話,白宮法律顧問正研究總統宣布國家進入緊急狀態,以徵用國防開支興建邊境圍牆的合法性與可行性。

白宮與民主黨就邊境圍牆50億美元撥款的談判仍然陷入僵局,特朗普在Twitter透露,週二晚將就南部接壤墨西哥邊境的”人道及國家安全危機”向全國講話。白宮表示特朗普周四亦會到南部邊境視察,與前線人員會面。

特朗普日前說過,正考慮運用總統行政權力頒布全國緊急狀態,以徵用國防開支興建圍牆,並結束聯邦政府停擺局面。副總統彭斯周一透露,特朗普正認真考慮是否頒布緊急狀態令,未有最終決定,不過白宮法律顧問團隊正研究做法的可行性與合法性。

根據美國法典第十卷第2808條,總統在戰爭期間或按照《國家緊急法》宣布國家進入緊急狀態時,需要動用武裝部隊,授權國防部進行軍事建設項目,用作支援武裝部隊。

特朗普可能會以非法入境者構成全國緊急狀態為由,以興建圍牆作為軍事建設,繞過國會取得撥款,但興建費用仍需要動用其他由國會撥款的國防部項目資金。

如果特朗普未經國會批准而將資金用作其他用途,可能會引起法律訴訟,而國會亦有權推翻緊急狀態令,但需獲參眾兩院通過。

外界亦質疑興建圍牆是否屬於軍事項目,美國戰略與國際研究中心專家認為,邊境安全本質上是執法問題,並不需要牽涉到軍事,頒布緊急狀態令的法律理據薄弱。

有法律學者則表示,總統宣布緊急狀態並非不合法,但這樣運用權力的做法非常進取,超出以往的底線。

