特朗普發表全國講話 強調邊界圍牆對國安至關重要

【KTSF】

特朗普總統週二晚向全國發表講話,他強調邊界圍牆對國家安全很重要,他又催促國會撥款57億元來興建圍牆。

特朗普的講話約8分鐘,他指非法移民危害國家安全,例如毒品流入和性犯罪等急劇上升,猶如幫派犯罪,婦嬬往往受害最大,3分之1的非法跨境婦女受性侵,又說非法移民殺害小孩,非法移民犯下十萬宗攻擊,3萬宗性侵,4,000宗暴力命案。

他指移民造成美國一場人道危機,心靈危機,因此特朗普堅決要求聯合各個執法部門,採用尖端高科技去打擊這些罪行。

他催促國會撥款57億元,興建邊界圍牆來維護邊境安全。

特朗普又提到聯邦政府局部停擺,主要因為民主黨不撥款保衛邊境,因此他週三將會在白宮與國會領袖開會,謀求化解僵局。

國會兩院民主黨領袖舒默與普洛西隨即公開回應,指特朗普所講的都是假料,目的是要民眾恐慌,而民主黨人要擺事實講道理。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。