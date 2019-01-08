特朗普發表全國講話 強調邊界圍牆對國安至關重要

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特朗普總統週二晚向全國發表講話，他強調邊界圍牆對國家安全很重要，他又催促國會撥款57億元來興建圍牆。

特朗普的講話約8分鐘，他指非法移民危害國家安全，例如毒品流入和性犯罪等急劇上升，猶如幫派犯罪，婦嬬往往受害最大，3分之1的非法跨境婦女受性侵，又說非法移民殺害小孩，非法移民犯下十萬宗攻擊，3萬宗性侵，4,000宗暴力命案。

他指移民造成美國一場人道危機，心靈危機，因此特朗普堅決要求聯合各個執法部門，採用尖端高科技去打擊這些罪行。

他催促國會撥款57億元，興建邊界圍牆來維護邊境安全。

特朗普又提到聯邦政府局部停擺，主要因為民主黨不撥款保衛邊境，因此他週三將會在白宮與國會領袖開會，謀求化解僵局。

國會兩院民主黨領袖舒默與普洛西隨即公開回應，指特朗普所講的都是假料，目的是要民眾恐慌，而民主黨人要擺事實講道理。

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