消息指特朗普金正恩第二次峰會或於越南河內舉行

特朗普總統表示,正與北韓討論舉行第二次美朝峰會的地點。外電報道,白宮官員曾到河內、曼谷及夏威夷等地探路,其中在河內,美朝官員更多次在當地會面,討論峰會日程,被視為下次峰會的合適選址之一。

美朝峰會自去年6月舉行以來,北韓被指在落實無核化方面未有具體進展,外界期望第二次峰會能解決相關安全隱憂。

南韓《文化日報》引述華盛頓和首爾的外交消息報道,新一次美朝峰會的選址有可能是越南首都河內,指美朝雙方官員曾多次在河內會面,討論峰會日程,北韓外相李容浩去年11月底亦曾到訪當地。

越南與美朝都有外交關係,北韓在當地設有外交辦公室,此外,平壤直飛河內只需4小時,途經空域的國家亦與北韓關係友好,加上當地有不少頂級酒店,越南政府亦有能力鎮壓示威及掃除外界對峰會的滋擾,令河內成為峰會可行選址之一。

但專家憂慮,峰會在同樣奉行共產主義的越南舉行,容易令人將其與北韓比較,相信金正恩在實現經濟現代化方面不想與其他共產國家競爭。

美國有線新聞網絡報道,除了河內,白宮官員亦曾到夏威夷及曼谷探路,其中曼谷由於北韓與泰國同樣有外交關係,平壤能以當地大使館作基地,方便派駐人員籌備。

