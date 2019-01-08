消息指特朗普金正恩第二次峰會或於越南河內舉行

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特朗普總統表示，正與北韓討論舉行第二次美朝峰會的地點。外電報道，白宮官員曾到河內、曼谷及夏威夷等地探路，其中在河內，美朝官員更多次在當地會面，討論峰會日程，被視為下次峰會的合適選址之一。

美朝峰會自去年6月舉行以來，北韓被指在落實無核化方面未有具體進展，外界期望第二次峰會能解決相關安全隱憂。

南韓《文化日報》引述華盛頓和首爾的外交消息報道，新一次美朝峰會的選址有可能是越南首都河內，指美朝雙方官員曾多次在河內會面，討論峰會日程，北韓外相李容浩去年11月底亦曾到訪當地。

越南與美朝都有外交關係，北韓在當地設有外交辦公室，此外，平壤直飛河內只需4小時，途經空域的國家亦與北韓關係友好，加上當地有不少頂級酒店，越南政府亦有能力鎮壓示威及掃除外界對峰會的滋擾，令河內成為峰會可行選址之一。

但專家憂慮，峰會在同樣奉行共產主義的越南舉行，容易令人將其與北韓比較，相信金正恩在實現經濟現代化方面不想與其他共產國家競爭。

美國有線新聞網絡報道，除了河內，白宮官員亦曾到夏威夷及曼谷探路，其中曼谷由於北韓與泰國同樣有外交關係，平壤能以當地大使館作基地，方便派駐人員籌備。

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