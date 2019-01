【KTSF 黃恩光報導】

南灣Sunnyvale市被評選為全國最安全的主要城市,灣區又有什麼城市上榜呢?

Smartasset網站,最近為全國200個主要城市的安全程度排名,考慮的指標包括罪案率、致命交通意外數字、空氣質素,以及居民濫用藥物和醉酒等數據。

調查結果發現,Sunnyvale市在全國安全排名榜排第一,東灣Fremont排第七,南灣聖荷西排第十四,東灣Hayward排第二十四。

