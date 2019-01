【KTSF】

標準普爾(S&P)週二將太平洋煤電公司(PG&E)的信貸評級調降至垃圾級別,原因是PG&E可能要為北加州早前爆發的連場山火,承擔沉重的經濟賠償。

標準普爾把PG&E的信貸評級連降5級,由”B”下調至”BBB-“,PG&E的股價至去年11月以來也持續走跌,週一傳出PG&E可能要申請破產,導致股價再次插水。

北加州早前爆發的Camp山火,造成重大人命傷亡和財物損失,迄今山火的起因仍在調查中,調查員正確研究是否與PG&E損毀的電纜有關。

標準普爾表示,如果PG&E的困境持續,未來數月有可能再把其信貸評級降低數級。

