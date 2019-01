【KTSF】

舊金山市中心週一傍晚,一名58歲男子被人用利器刺死,警方已鎖定疑犯的身分,但疑犯仍未落網。

警方是於傍晚5時45分接獲舉報,現場位於Post街900號路段。

當局尚未公布死者的身分,他頭和頸被利器刺中,當場不治。

警方透露,疑犯是一名42歲男子,案件細節仍有待警方公布。

