【KTSF 萬若全報導】

從週一起,San Mateo縣所有圖書館將取消逾期未還書本的罰款。

跟據館方的統計,San Mateo全縣有165,000人持有借書證,有8%的人因為沒有繳罰款而被鎖卡,當中低收入人士增加到19%。

為了鼓勵更多人借書,館方經過估算後,發現逾期未還書本的罰款,只佔圖書館收入的1%。

此外,越來越多的研究發現,罰款也不會讓使用者因此準時還書,有些圖書館甚至還用”捐罐頭食物”來取代罰款。

San Mateo縣圖書館聯合委員會管轄13個城市圖書館。

另外,東灣Contra Costa縣議會也從今年起,取消縣內所有圖書館的逾期未還書本的罰款,該市有18%的圖書證因此被鎖卡。

