Palo Alto發生性侵案 疑犯藉詞要零錢向女子施襲

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南灣Palo Alto市警方正追緝一名男子，他涉嫌在週一清晨性侵一名女子。

警方透露，一名年約30餘歲的女子於週一凌晨4時18分報警，指稱她在Everett大街100號路段遭性侵。

她在受害後，自行駕車到警局，使用警局前門的電話報案。

女子報稱，她當時在Everett大街步行到座駕，其間疑犯走近，問她有否零錢。

女子對疑犯說有，於是進入車廂拿零錢，這時疑犯用硬物從後襲擊她的背部及後腦，之後對她性侵犯。

女子不斷尖叫反抗，期間疑犯把手伸進女子外套的口袋，偷走她的錢包，疑犯得手後沿Everett大街向東逃走，在轉上Emerson街後失去蹤影。

女子抵達警局後，她報稱後腦疼痛，需要接受治療。

女子報稱對她施襲的人是一名白人男子，年約20餘歲到30餘歲，身高約5呎11吋，身材瘦削，蓄長直棕髮或金髮，臉上有鬍鬚，頭戴頂上有毛球的冷帽。

任何人如能對案件提供消息，請聯絡Palo Alto警局，電話：(650) 329-2413，或電郵往：[email protected]，或傳短訊或留言到：(650) 383-8984。

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