Palo Alto發生性侵案 疑犯藉詞要零錢向女子施襲

【KTSF】

南灣Palo Alto市警方正追緝一名男子,他涉嫌在週一清晨性侵一名女子。

警方透露,一名年約30餘歲的女子於週一凌晨4時18分報警,指稱她在Everett大街100號路段遭性侵。

她在受害後,自行駕車到警局,使用警局前門的電話報案。

女子報稱,她當時在Everett大街步行到座駕,其間疑犯走近,問她有否零錢。

女子對疑犯說有,於是進入車廂拿零錢,這時疑犯用硬物從後襲擊她的背部及後腦,之後對她性侵犯。

女子不斷尖叫反抗,期間疑犯把手伸進女子外套的口袋,偷走她的錢包,疑犯得手後沿Everett大街向東逃走,在轉上Emerson街後失去蹤影。

女子抵達警局後,她報稱後腦疼痛,需要接受治療。

女子報稱對她施襲的人是一名白人男子,年約20餘歲到30餘歲,身高約5呎11吋,身材瘦削,蓄長直棕髮或金髮,臉上有鬍鬚,頭戴頂上有毛球的冷帽。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Palo Alto警局,電話:(650) 329-2413,或電郵往:[email protected],或傳短訊或留言到:(650) 383-8984。

