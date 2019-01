【KTSF】

北灣Napa市一名14歲少年,涉嫌威脅要在Napa谷聯合校區兩所學校策劃槍擊案,日前被警方拘捕。

警方基於少年尚未成年,並沒有公開他的身分,警方稱,被捕少年曾在River初中告訴一名同學,他正計劃在該校發動槍擊案,並同時計劃在Vintage高中發動類似的攻擊。

該名同學聞言對少年說,將會把事情告訴他父母和警方,少年這時對該名同學說,如果他這樣做,將會把他殺掉。

該名同學接著聯絡警方,並把涉案的一些證據交予警方調查,警方據此向法庭申請拘捕令,於週三在少年的家中將他拘捕。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Napa縣警局,電話:(707) 258-7880,內線:5325,或電郵往:[email protected]

