金正恩應習近平邀請訪華四天

北韓領袖金正恩一年內第四度訪華,據報與中國國家主席習近平會面。分析相信,金正恩是趁朝美可能再次舉行峰會前與中方協調立場。中國外交部指,中國始終是推動朝鮮半島和平解決核問題的重要力量。

北韓官方電視台播出金正恩和夫人李雪主週一下午由平壤火車站出發前往中國的片段,金正恩是應習近平的邀請,週一至週四訪華四天,隨行還有金英哲、李洙墉、朴泰成、李容浩、努光鐵等黨政軍高層。金正恩乘坐的專列火車經遼寧丹東,大約早上11時抵達北京北站。

南韓傳媒報道,車隊下午前往人民大會堂,金正恩與習近平會談約一小時,相信商討深化兩國合作及朝美談判等,據報中方也可能為週二便35歲生日的金正恩設宴慶祝。

今年是中朝建交70週年,外界相信今次訪問是趁朝美可能舉行第二次峰會前,尋求與中國加強關係和合作、協調立場。

中國外交部指,中國一直推動朝鮮半島和平解決核問題,也支持朝美繼續對話,取得積極結果,外界無必要對訪問作過多解讀。

金正恩在去年3月、5月及6月朝美峰會前後,曾三度訪華與習近平會面,分析指如果朝美談判不如意,金正恩可能在會見特朗普總統前,先到訪俄羅斯與總統普京會面,建立朝中俄合作格局。

金正恩上週發表新年賀詞時表示,願意隨時與美國總統特朗普會談,但警告若美國不放寬對北韓的制裁和不斷施壓,北韓別無選擇,會以其他途徑應對。

