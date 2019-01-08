聯邦政府持續停擺持續 有僱員工會發起集體訴訟

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部停擺進入第18天，一個主要聯邦僱員工會集體控告聯邦政府。

處理這宗訴訟的律師表示，暫時未知有多少人加入訴訟，但他的律師行每小時就收到聯邦僱員數以百計的電郵，查詢集體訴訟的事。

他又說，來自監獄、國家公園、運輸安全管理局（TSA）等聯邦部門的僱員查詢得最多。

聯邦政府局部停擺進入第三週，開始影響到航空交通，旅客也感到不方便，在週末就有部份機場的檢查站大排長龍，因為有越來越多安檢人員，由於他們無薪工作，所以告病假。

聯邦航空管理局（FAA）也表示，在個別情況下，要召回安檢員及上班，因為最優先要做的是檢查飛機。

至於FAA屬下約有一萬名航空交通控制員，以及大約5.1萬名運輸安全管理局（TSA）人員就必須執勤。

目前舊金山國際機場的工作人員，不屬於聯邦政府，所以工作如常。

而東灣奧克蘭市（屋崙）及聖荷西兩大機場一些員工繼續無薪工作，機場服務暫時未受太大影響，如果聯邦政府再無經費，未知現在員工是否能堅持下去。

有聯邦僱員的家屬組織，已經著手安排互助自救活動，自發送食物給有需要的同僚，消息說，如果情況持續下去，糧食券的申請也將受到影響。

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