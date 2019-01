聯邦政府持續停擺持續 有僱員工會發起集體訴訟

【KTSF 張麗月報導】

聯邦政府局部停擺進入第18天,一個主要聯邦僱員工會集體控告聯邦政府。

處理這宗訴訟的律師表示,暫時未知有多少人加入訴訟,但他的律師行每小時就收到聯邦僱員數以百計的電郵,查詢集體訴訟的事。

他又說,來自監獄、國家公園、運輸安全管理局(TSA)等聯邦部門的僱員查詢得最多。

聯邦政府局部停擺進入第三週,開始影響到航空交通,旅客也感到不方便,在週末就有部份機場的檢查站大排長龍,因為有越來越多安檢人員,由於他們無薪工作,所以告病假。

聯邦航空管理局(FAA)也表示,在個別情況下,要召回安檢員及上班,因為最優先要做的是檢查飛機。

至於FAA屬下約有一萬名航空交通控制員,以及大約5.1萬名運輸安全管理局(TSA)人員就必須執勤。

目前舊金山國際機場的工作人員,不屬於聯邦政府,所以工作如常。

而東灣奧克蘭市(屋崙)及聖荷西兩大機場一些員工繼續無薪工作,機場服務暫時未受太大影響,如果聯邦政府再無經費,未知現在員工是否能堅持下去。

有聯邦僱員的家屬組織,已經著手安排互助自救活動,自發送食物給有需要的同僚,消息說,如果情況持續下去,糧食券的申請也將受到影響。

