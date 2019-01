中國內地不少智能門鎖容易被破解

【i=CABLE】

科技進步會提升生活質素,但是如果產品未完善就推出,方便到用家的同時,還方便不法之徙,中國內地不少智能門鎖被揭發容易被破解,而所謂的人臉識別,放一張照片都能夠開鎖。

智能門鎖愈來愈普及,但這些門鎖是否安全呢?早前在網上流傳的短片顯示,只要把這個小黑盒放在密碼鎖上面,便能輕易解鎖,店員的保證是否信得過呢?

中國國家電子產品質檢中心早前檢測40款智能門鎖產品,發現有6個批次門鎖都可以被小黑盒解鎖,比例達到15%。

專家指產生的電磁場大到可以驅動門鎖打開,而很多用生物識別的智能鎖就很容易因被騙而開鎖,好像指紋鎖,專家首先在門鎖的指紋識別區貼上一塊膠布,然後用已經錄入指紋的手指開數次鎖,之後找來6名沒開過鎖的工作人員嘗試開鎖,結果也開到。

而人臉識別就更危險,工作人員用開鎖者的相,便可以輕易開鎖,

市場監管部門建議消費者盡量不使用人臉識別功能和遠程開鎖功能的門鎖,而廠商也要考慮提升安全技術。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。