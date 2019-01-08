祈福黨騙案兩名女被告否認控罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

兩名涉及舊金山最近5宗祈福黨騙案的女被告週一出庭，兩人總共面對17項嚴重控罪，涉及的騙案款項接近20萬元，被告否認控罪。

舊金山地檢官George Gascon表示，兩名女被告Mudi Wu和Fuxi Dai，都是51歲的中國公民，她們涉嫌參與去年年底在市內發生的5宗祈福黨騙案。

受害人總共損失接近20萬元現金，以及價值數以萬元的珠寶首飾。

被告兩星期前準備前往香港時，在洛杉磯國際機場被捕，兩人面對向長者騙財、大金額盜竊、串謀和勒索等總共17項重罪起訴。

兩名被告週一在庭上需要廣東話傳譯，兩人不認罪，每人的保釋金為25萬元，正被扣留候審。

除了舊金山的5宗騙案，兩名被告還涉嫌與一宗上月4號在中半島Daly City發生的祈福黨騙案有關。

San Mateo縣地檢官對本台表示，案中68歲華裔女受害人損失6,000元現金以及珠寶首飾，所以兩名被告在舊金山的審訊完畢之後，將會移交San Mateo縣再接受審訊，每人的保釋金是100萬元，遠高於舊金山所定的保釋金額。

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