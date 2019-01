祈福黨騙案兩名女被告否認控罪（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

兩名涉及舊金山最近5宗祈福黨騙案的女被告週一出庭,兩人總共面對17項嚴重控罪,涉及的騙案款項接近20萬元,被告否認控罪。

舊金山地檢官George Gascon表示,兩名女被告Mudi Wu和Fuxi Dai,都是51歲的中國公民,她們涉嫌參與去年年底在市內發生的5宗祈福黨騙案。

受害人總共損失接近20萬元現金,以及價值數以萬元的珠寶首飾。

被告兩星期前準備前往香港時,在洛杉磯國際機場被捕,兩人面對向長者騙財、大金額盜竊、串謀和勒索等總共17項重罪起訴。

兩名被告週一在庭上需要廣東話傳譯,兩人不認罪,每人的保釋金為25萬元,正被扣留候審。

除了舊金山的5宗騙案,兩名被告還涉嫌與一宗上月4號在中半島Daly City發生的祈福黨騙案有關。

San Mateo縣地檢官對本台表示,案中68歲華裔女受害人損失6,000元現金以及珠寶首飾,所以兩名被告在舊金山的審訊完畢之後,將會移交San Mateo縣再接受審訊,每人的保釋金是100萬元,遠高於舊金山所定的保釋金額。

