【KTSF】

中半島紅木城(Redwood City)一名17歲少年,週一晚在Belmont市一所小學外中槍喪命。

死者的家人是於晚上10時55分報警,要求警方到Middle路500號路段的Central Elementary School,查看少年是否安全。

警員到達後,發現少年倒臥在小學的停車場,身上有槍傷,當場不治。

警方透露,死者估計認識行兇者,而槍擊案並非隨機案件,死者與案發現場所在的小學也沒有關連。

警方尚未拘捕任何人士,也尚未公布疑犯的資料。

任何人如能對案件提供消息,請聯絡Belmont市警方,電話:(650) 595-7400,或傳電郵往:[email protected]

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。