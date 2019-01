特朗普政府稱2018年退稅會準時發放

【KTSF】

聯邦政府局部停擺下,有人擔心今年的聯邦退稅會否要延遲發放,特朗普政府週一對此表示,即使聯邦政府局部停擺,2018年的退稅仍會準時發放,因為當局會修訂規則,讓聯邦政府有足夠的資金向納稅人發放退稅。

白宮預算辦公室署理總監Russell Vought週一對記者表示,退稅會如常發放,”政府有無限的撥款去發放退稅”。

在聯邦政府停擺下,國稅局可以要求員工返回工作崗位處理稅表,但他們在這段期間可能無法領薪。

而在政府停擺踏入第三週下,各界開始關注到,聯邦政府可能要留待停擺結束後方能發放退稅,因為在開支法案無法通過下,聯邦政府將沒有資金去發放數千億元的退稅。

不過Vought表示,特朗普政府正著手修訂前政府的既定規則,確保退稅能準時發放。

