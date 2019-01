【i-CABLE】

中美副部級經貿磋商在北京舉行,美國商務部長羅斯表示,有很大機會能達成雙方都接受的協定,中方重申願意與美國在平等基礎下解決貿易爭議。

美國副貿易代表格里什為首的6人代表團,一連兩天在北京與中方工作組磋商經貿問題,羅斯相信,中美能就當前關鍵貿易議題達成合理而雙方都能接受的協定,但知識產權及市場流通等,結構上的改革則較難解決.

他又指關稅正損害中國經濟,相信中國明白到其經濟是有多麼依賴美國,現在面臨關稅還是讓步的「二元抉擇」,北京強調彼此都有責任營造良好氣氛。

美國今次派出的談判代表,包括農業部及能源部官員,分析認為農產品及能源採購議題會是談判重點,不過官員屬較低層級,預期談判將不會有明顯進展,但會為下一次更高級別的談判鋪路。

