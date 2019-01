【i-CABLE】

美國聯邦政府局部停擺進入第三週,白宮與民主黨就邊境圍牆撥款的談判陷入僵局,特朗普總統再次表示,考慮運用總統行政權力,宣布國家進入緊急狀態,徵用軍費興建邊境圍牆,民主黨指若特朗普這樣做,極有可能受到法律挑戰。

副總統彭斯星期日聯同國土安全部部長尼爾森、白宮高級顧問庫什納,與民主黨再開會,商討邊境圍牆撥款問題。

但特朗普似乎不看好會有甚麼進展,他出發到大衛營時再次表示,可能繞過國會獲取興建圍牆的經費。

若特朗普宣布國家進入緊急狀態,他將有權力動用國防開支。

他強調必須在邊境興建屏障,但不一定是混凝土牆,也可以是美國製造的鐵欄。

有民主黨眾議員說,若特朗普企圖繞過國會取得撥款,定會受到法律挑戰。

(Copyright 2018 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。