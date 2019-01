【i-CABLE】

美國電動車生產商Tesla在上海的超級工廠動土。

Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)及上海市長應勇出席在臨港舉行的奠基儀式,斥資20億美元的超級工廠,是首間外資公司在中國持有獨資廠房,反映在中美貿易戰拉鋸下,中國仍進一步開放汽車市場。

馬斯克早前在Twitter表示,期望夏季前完成工廠初步建設,年底前開始生產電動車Model 3,主要供應大中華市場。

