南灣兩油站發生槍擊縱火案 男疑犯被警員擊斃

南灣Santa Clara縣兩間油站分別發生槍擊和縱火案,警方相信是同一名男疑犯所為,男疑犯最後被警方擊斃,案中無其他人受傷。

警方首先在週六清晨約5時半的Santa Clara市Stevens Creek大道的Rotten Robbie油站接到報案,該油站商店的玻璃門窗被子彈擊碎。

報案人士表示,疑犯入店後繼續開槍,一手拿著步槍,另一手拿手槍。

警方表示,疑犯是一名55歲男人,曾在Rotten Robbie油站工作多年,他在該油站的停車位置及商店內開槍掃射,直至警員到場時將他擊斃。

事後大約一小時,8英里外的Cupertino市另一間Rotten Robbie油站,有人報警表示發生火災,起火位置在油站商店的收銀機附近,警方相信是同一名疑犯所為。

疑犯去Santa Clara市開槍之前,先在Cupertino市這處縱火,之於被問到為何相隔一小時後才起火,警方就指在密封的房間室內,氧氣較少,起火速度較慢,警方暫時未公佈疑犯的身份和動機。

