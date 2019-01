有報導指PG&E或宣布破產 或出售天然氣部門

【KTSF】

太平洋煤電公司(PG&E)股價大跌,有報導指公司可能會宣佈破產,或者會出售天然氣部門。

自從Camp山火爆發之後,PG&E股價下跌了近六成,市值跌至127億元,而今次Camp山火造成的損失,則大約是150億元。

全國公共電台NPR和路透社報導指,PG&E有可能會選擇賣了其天然氣部門,或者可能宣佈破產。

州參議員Jerry Hill認為,PG&E如果宣佈破產,等於公司只是想向州府尋求緊急資金援助,無打算賠償災民,他又認為,如果PG&E賣了天然氣部門,專注管理電力供應才是正確做法。

代表700名Camp山火災民的律師亦都指,如果PG&E宣佈破產,彰顯公司只是打算保障內部高層,多過為災民賠償損失,而且更可能令災民得不到賠償金去重建家園。

有關當局目前正調查PG&E的設施,究竟是否與今次Camp山火相關。

另外有報導指,PG&E還有多一項選擇,就是賣了位於舊金山的公司總部,其價值大約十億元。

PG&E目前未確認會採取甚麼行動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。