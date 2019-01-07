有報導指PG&E或宣布破產 或出售天然氣部門

【KTSF】

太平洋煤電公司（PG&E）股價大跌，有報導指公司可能會宣佈破產，或者會出售天然氣部門。

自從Camp山火爆發之後，PG&E股價下跌了近六成，市值跌至127億元，而今次Camp山火造成的損失，則大約是150億元。

全國公共電台NPR和路透社報導指，PG&E有可能會選擇賣了其天然氣部門，或者可能宣佈破產。

州參議員Jerry Hill認為，PG&E如果宣佈破產，等於公司只是想向州府尋求緊急資金援助，無打算賠償災民，他又認為，如果PG&E賣了天然氣部門，專注管理電力供應才是正確做法。

代表700名Camp山火災民的律師亦都指，如果PG&E宣佈破產，彰顯公司只是打算保障內部高層，多過為災民賠償損失，而且更可能令災民得不到賠償金去重建家園。

有關當局目前正調查PG&E的設施，究竟是否與今次Camp山火相關。

另外有報導指，PG&E還有多一項選擇，就是賣了位於舊金山的公司總部，其價值大約十億元。

PG&E目前未確認會採取甚麼行動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。