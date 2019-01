【KTSF】

東灣奧克蘭市(屋崙)週五晚及週六凌晨接連發生4宗兇殺案。

週六清晨1時半,男死者在東奧克蘭的International大道夾90大街交界被發現,警方未透露他的身份。

事發幾個小時之前,即週五晚約9時,有3名男子在西奧克蘭捷運站幾個街口外被發現中槍死亡,警方暫時未拘捕任何涉案人士。

奧克蘭警局在幾日前才公佈,市內去年兇殺案數字有下降,達20年來新低。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。