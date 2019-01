紐森宣誓就任加州州長 與特朗普劃清界線

【KTSF】

去年在加州州長選舉中勝出的紐森,週一正式宣誓就職,他在就職演說中與特朗普總統劃清界線,誓言要以”進取及堅守原則的”施政,對抗白宮的”貪腐及無能”。

51歲的紐森說:”民眾的生活、自由、安全、飲用的自來水、呼吸的空氣,都處於關鍵時刻。”

紐森在演說中,闡述了他對加州的願景,但對如何實踐卻著墨不多。

紐森雖然沒有點出特朗普的名字,但指稱總統領導的政府”敵視加州的價值觀和利益,同時嚴詞抨擊總統計劃在美墨邊界興建的圍牆。

雖然如此,紐森在演說中有向加州鄉郊地區的選民伸出友誼之手,這些地區有數百萬選民在11月投票給共和黨州長候選人John Cox。

紐森說:”我知道鄉郊社區很多人認為,沙加緬度並不關心他們,對他們視而不見,但我看到你們,也關心你們,我會以自豪的心代表你們。”

紐森在演說中也承認,加州面對很多問題,例如露宿者危機及貧富縣殊問題,公立學校也需要援助,他承諾會擴大兒童早期教育計劃、降低社區學院學費,以及延長家事假。

紐森也感謝前州長布朗對加州的貢獻,但也明言,在財政上,他不會沿用布朗嚴限花費的政策,他說有需要檢討布朗抗拒開支,儲蓄為先的理財方針,紐森將於週四發表任內首份財政預算案。

在演說中,紐森只有兩歲大的幼子Dutch一度游走到台上,搶去爸爸的鏡頭。

紐森與妻子Jennifer育有4名子女,他看到Dutch後,一手將他抱起,繼續發表演說,Dutch之後要下地,拖著小毛毯在台上徘徊,引來觀眾一片笑聲,直至Jennifer把Dutch抱下台。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。