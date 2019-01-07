紐森宣誓就任加州州長 與特朗普劃清界線

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去年在加州州長選舉中勝出的紐森，週一正式宣誓就職，他在就職演說中與特朗普總統劃清界線，誓言要以”進取及堅守原則的”施政，對抗白宮的”貪腐及無能”。

51歲的紐森說：”民眾的生活、自由、安全、飲用的自來水、呼吸的空氣，都處於關鍵時刻。”

紐森在演說中，闡述了他對加州的願景，但對如何實踐卻著墨不多。

紐森雖然沒有點出特朗普的名字，但指稱總統領導的政府”敵視加州的價值觀和利益，同時嚴詞抨擊總統計劃在美墨邊界興建的圍牆。

雖然如此，紐森在演說中有向加州鄉郊地區的選民伸出友誼之手，這些地區有數百萬選民在11月投票給共和黨州長候選人John Cox。

紐森說：”我知道鄉郊社區很多人認為，沙加緬度並不關心他們，對他們視而不見，但我看到你們，也關心你們，我會以自豪的心代表你們。”

紐森在演說中也承認，加州面對很多問題，例如露宿者危機及貧富縣殊問題，公立學校也需要援助，他承諾會擴大兒童早期教育計劃、降低社區學院學費，以及延長家事假。

紐森也感謝前州長布朗對加州的貢獻，但也明言，在財政上，他不會沿用布朗嚴限花費的政策，他說有需要檢討布朗抗拒開支，儲蓄為先的理財方針，紐森將於週四發表任內首份財政預算案。

在演說中，紐森只有兩歲大的幼子Dutch一度游走到台上，搶去爸爸的鏡頭。

紐森與妻子Jennifer育有4名子女，他看到Dutch後，一手將他抱起，繼續發表演說，Dutch之後要下地，拖著小毛毯在台上徘徊，引來觀眾一片笑聲，直至Jennifer把Dutch抱下台。

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