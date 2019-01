【KTSF】

中半島半月灣(Half Moon Bay)一對老夫婦,週六晚被發現在住屋中倒斃,當局懷疑是一宗謀殺後自殺案。

聖馬刁縣警局於週六晚8時51分接報,指Terrance大街路段一幢住屋發生槍擊案,警方估計,89歲男死者是在死亡前致電報警,另一名死者是其86歲妻子。

縣警到場後,發現二人中槍不久,並已尋回涉案的槍械,調查員在現場發現一些文件,令警方相信案件是一宗謀殺自殺案。

警方仍在調查本案,任何人如能對案件提供消息,請聯絡聖馬刁縣警局,匿名舉報熱線:(800) 547-2700。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。