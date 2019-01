【KTSF 梁秋玉報導】

美國公民及移民局(USCIS)從去年12月22日起,暫停辦理透過區域中心進行投資移民的EB-5簽證,估計許多華人會受影響。

移民局表示,區域中心計劃已於2018年12月21日到期,因此以不受理任何區域中心申請,以及個人透過區域中心申請投資移民的EB-5簽證。

已經獲批准的,仍可繼續遞交移民申請,或轉身分申請。

至於今後何時重新啟動EB-5區域中心計劃仍是未知數。

有報導指,到目前為止,來自中國的投資移民申請者,絕大多數都是透過區域中心作投資移民,因此該計劃暫停,會令很多打算透過EB-5簽證移民美國的中國人失去投資移民的機會。

