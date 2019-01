【KTSF】

位於南加州的迪士尼渡假樂園(Disneyland Resort)的星戰主題園區快將開幕,迪士尼渡假樂園也趁機調高入場門票價格,最便宜的單日門票將增至超過100元。

不足一年前,迪士尼渡假樂園已曾調高入場費多達18%,新的加價措施將於週日生效,單日門票、年票及停車費的價格增幅多達25%。

據洛杉磯時報報導,雖然迪士尼渡假樂園連番加價,但絲毫未減遊客到迪士尼渡假樂園及鄰近的加州冒險樂園的熱情,隨著星戰主題園區快將開幕,預料會有更多遊客冒名而至。

加價後,在非旅遊旺季,單日單園的票價最低是104元,而在旅遊旺季,票價將更高。

