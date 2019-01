東灣狗主被指咬傷慢跑者 狗主稱是自衛

【KTSF】

上週在東灣一個地區公園,一隻寵物狗據稱襲擊一名慢跑者,慢跑者動用胡椒噴霧噴向寵物狗,結果引起狗主和慢跑者爭執,過程中狗主被指咬傷慢跑者,雙方各執一詞,狗主的律師表示,狗主的行為屬於自衛。

事件發生在上週四,一名慢跑的女子向警方表示,她在東灣Anthony Chabot地區公園跑步時,受到一名19歲女子的兩隻寵物狗襲擊,因此對狗隻使用胡椒噴霧自衛,但該狗主隨後襲擊她,更咬傷她的手,留下瘀傷。

而狗主Alma Cadwalader的代表律師則指,兩隻寵物狗根本沒有襲擊女事主,當時狗隻只是在她旁邊跑步,而她卻過度反應,對寵物狗使用胡椒噴霧,令其中一隻狗的眼睛腫了。

狗主曾經大聲叫停女事主,並嘗試搶去胡椒噴霧,卻被女事主緊緊地抓住了頭髮,並用膝頭撞擊她的腹股溝,狗主只好咬她的手,讓她鬆開頭髮。

該名狗主在上週五被捕,並會在週一下午提堂。

