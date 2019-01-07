東灣狗主被指咬傷慢跑者 狗主稱是自衛

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上週在東灣一個地區公園，一隻寵物狗據稱襲擊一名慢跑者，慢跑者動用胡椒噴霧噴向寵物狗，結果引起狗主和慢跑者爭執，過程中狗主被指咬傷慢跑者，雙方各執一詞，狗主的律師表示，狗主的行為屬於自衛。

事件發生在上週四，一名慢跑的女子向警方表示，她在東灣Anthony Chabot地區公園跑步時，受到一名19歲女子的兩隻寵物狗襲擊，因此對狗隻使用胡椒噴霧自衛，但該狗主隨後襲擊她，更咬傷她的手，留下瘀傷。

而狗主Alma Cadwalader的代表律師則指，兩隻寵物狗根本沒有襲擊女事主，當時狗隻只是在她旁邊跑步，而她卻過度反應，對寵物狗使用胡椒噴霧，令其中一隻狗的眼睛腫了。

狗主曾經大聲叫停女事主，並嘗試搶去胡椒噴霧，卻被女事主緊緊地抓住了頭髮，並用膝頭撞擊她的腹股溝，狗主只好咬她的手，讓她鬆開頭髮。

該名狗主在上週五被捕，並會在週一下午提堂。

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