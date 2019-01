灣區週末連場大雨 陸空交通受阻

【KTSF】

在剛過去的週末,風暴為灣區帶來連場大雨,導致不少地區出現水浸,公路亦發生多宗車禍,多班航班需要延誤或取消。

舊金山的Great Highway,週日晚因大雨的關係,道路嚴重水浸,需要即時關閉在Embarcadero部分地區。

週日亦因為水浸,當局一度下令封閉從Howard街到Mission街之間的路段。

截至週日晚,舊金山國際機場因天氣惡劣的環境下,有538班航班延誤,及189班次需要取消。

原本週日晚在聖荷西舉行的NCAA大學美式足球全國錦標賽演唱會,主辦單位表示,因為橫風橫雨的環境下,只好被迫取消,不少一心渴望目睹自己偶像的粉絲,只能失望而回。

演唱會的表演嘉賓Ellie Goulding及One Republic事後發推文,為取消演出向樂迷致歉。

除了灣區外,風暴同時為Sierra山區帶來連場大雪,造成當地往來灣區的公路交通嚴重擠塞,Tahoe的高海拔山區,能見度近乎零。

而在上年9月發生Woolsey山火的南加州Ventura縣,由於大火燒毀固定土壤的草叢,導致該區發生山泥傾瀉,不少汽車被困在泥土間,無法啟動。

