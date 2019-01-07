灣區週末連場大雨 陸空交通受阻

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在剛過去的週末，風暴為灣區帶來連場大雨，導致不少地區出現水浸，公路亦發生多宗車禍，多班航班需要延誤或取消。

舊金山的Great Highway，週日晚因大雨的關係，道路嚴重水浸，需要即時關閉在Embarcadero部分地區。

週日亦因為水浸，當局一度下令封閉從Howard街到Mission街之間的路段。

截至週日晚，舊金山國際機場因天氣惡劣的環境下，有538班航班延誤，及189班次需要取消。

原本週日晚在聖荷西舉行的NCAA大學美式足球全國錦標賽演唱會，主辦單位表示，因為橫風橫雨的環境下，只好被迫取消，不少一心渴望目睹自己偶像的粉絲，只能失望而回。

演唱會的表演嘉賓Ellie Goulding及One Republic事後發推文，為取消演出向樂迷致歉。

除了灣區外，風暴同時為Sierra山區帶來連場大雪，造成當地往來灣區的公路交通嚴重擠塞，Tahoe的高海拔山區，能見度近乎零。

而在上年9月發生Woolsey山火的南加州Ventura縣，由於大火燒毀固定土壤的草叢，導致該區發生山泥傾瀉，不少汽車被困在泥土間，無法啟動。

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