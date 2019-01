蘋果三星化敵定友 三星電視將可觀看iTunes節目

【i-CABLE】

蘋果和三星兩大科技巨頭宣佈合作,iTunes的電影及電視節目將可在三星智能電視播放,外界相信在全球智能手機市場萎縮的趨勢下,蘋果希望透過與包括競爭對手的第三方合作,積極發展媒體服務方面的業務增加收入。

中美貿易戰,兩國企業的盈利受拖累,首當其衝的包括蘋果公司,但美國總統特朗普卻表示,不憂慮蘋果的股價下跌,反建議蘋果將工廠搬回美國。

除了貿易戰,面對全球智能手機市場日漸飽和,蘋果正積極擴充媒體服務方面的業務,蘋果宣佈與三星合作,讓三星智能電視的用戶在安裝應用程式後,觀賞在iTunes上的電影及電視節目,三星電視又會加裝蘋果的軟件,讓用戶傳送iPhone的畫面到電視,從大螢幕得到更佳觀賞體驗。

蘋果與三星多年來,在全球智能手機市場競爭,商業糾紛更纏繞兩家公司多年,蘋果曾指控三星盜取iPhone的設計,違反蘋果的專利。

另一方面,三星同時向蘋果提供iPhone及iPad等產品的關鍵組件,包括螢幕及其他硬件。兩大科技巨頭拒絕透露新合作下如何攤分利潤,但協議反映蘋果求變的決心。

蘋果計劃在2016至2020年度,倍增他們在媒體服務方面的業務規模,早前已宣佈與亞馬遜旗下公司合作,提供音樂串流服務,讓更多人使用他們的服務。

市場預計蘋果將於今年稍後發佈提供結合免費及收費節目的電視服務,相信與三星的合作可吸引更多本身沒有使用他們產品的客戶。

