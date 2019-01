影評：《迦百農 Capernaum》起訴父母親為什麼把孩童生下

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

男孩Zain 到底幾歲,連他父母也不知道。因為他沒有出生證,醫生認為他是12歲。因此這名用刀刺傷人,而在青少年監獄服刑的Zain決定控告父母,原因是父母將他生下。男童為什麼會對生命如此絕望?為什麼對父母會持敵視和憎恨?

在孩子眾多的家庭,Zain 疼愛小他一歲的妹妹。年輕懂事的Zain,知道妹妹一旦發育,就可能變成鄰里一些男子追求的對象。如他所料,父母親在妹妹11歲時,就把她賣給開雜貨店的男子。一氣之下,Zain 離家出走。他在遊樂場認識了一名來自埃塞俄比亞的非法移民Rahil。Zain 被收留也幫助Rahil 照顧她的幼兒。一天Rahil 沒有回家,Zain 會如何處理手中的大問題?Zain 之後發現妹妹的遭遇後,刺傷她的丈夫被判入獄。但是母親不但不知悔改,甚至要再生小孩來彌補。Zain 在獄中斷然決定,要父母停止生育。

《Capernaum》在戛納影展中獲得評審大獎,也代表黎巴嫩角逐奧斯卡。導演Nadine Labaki 透過經歷過類似遭遇的敘利亞難民和其他移民,演出一段駭人聽聞、人性殘酷的故事。令人難以置信的是,這群非演員把角色和故事演活,讓人相信這就是黎巴嫩家庭日常面對的現實。

觀眾也對許多只會生,而不會養的家長做出批判,其實這也是全世界都有的社會現象。在一幕幕的絕望中,似乎是故事主角無法掙脫的命運。但在這種環境下活下來,或許就是影片,對人性寄予的希望。

《迦百農 Capernaum》是所有家長或想生孩子的民眾,應該看的一部影片,是年度最佳影片之一。獲得滿分五分的最佳評價,不容錯過 。

電影網頁:https://sonyclassics.com/capernaum/

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

“Capernaum” – Just because you can have children, doesn’t mean you should

“Screening Room” reviews “Capernaum”

Rating: 5 out of 5 stars

Official movie website: https://sonyclassics.com/capernaum/