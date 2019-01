KTSF 26台《電影試片室》影評歐志洲遴選2018年度十大最佳影片

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

KTSF 26台影評歐志洲,在《電影試片室》單元為觀眾點評影片。今年最傑出的影片是哪幾部?

北美最賣座影片:《黑豹 Black Panther》

由漫畫出版商轉變為製片商的Marvel ,其賣座電影《Black Panther》講述T’Challa 回到非洲國度Wakanda 繼承王位,卻也遇上表弟Killmonger 的挑戰。Wakanda 利用高科技隱藏本身的發展社會,而Killmonger 卻要將這技術,轉送給被壓迫的黑人社會,兩股勢力相互摩擦。《黑豹》的北美票房突破七億元,是2018年北美最賣座影片。

突破性電影:《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》

必須讚揚好萊塢,25年來的第一部現代全亞裔卡斯的製片廠電影。根據暢銷小說改編,《摘金奇緣 Crazy Rich Asians》講述富豪子弟Nick,把在美國長大的女友Rachel 帶到新加坡參加一場世紀婚禮的愛情故事。灣區導演朱浩偉的這部電影,突破人們對亞裔的刻板印象,廣受好評。登上北美票房冠軍三個星期,總票房超過1億7千4百萬。也推動好萊塢投資拍攝許多以亞裔人物為主角的影片,是今年國際影壇中的一大轉捩點。

第十、《小偷家族 Shoplifters》

日本電影。東京一間老舊、雜亂的房子內,住有一名老婦、另有三個成年人和一個男童,看似一個幸福家庭。但是父親教孩子在商店偷竊,後來也收養了另外一個女童。這家庭經執法單位調查,終究也得解散。導演是枝裕和在溫馨的情節中,為社會的邊緣人士選擇在生活中,尋找屬於自己的家庭成員而歡呼。《Shoplifters》在今年法國戛納/坎城影展中,獲得金棕櫚獎最佳影片。

第九、《皇家酒店謀殺案 Bad Times at the El Royale》

帶有另類特色的好萊塢作品。太浩湖一間橫跨兩個州的酒店來了一群各自帶有秘密的住客。酒店引來一名英俊的邪教領袖和一班信徒。一夥人最終在酒店大廳對峙,兩州邊界上演火爆高潮。影片先要觀眾對這些人物好奇,再是逐漸揭發他們背後的故事和需要,從中製造驚喜。

第八、《隱形同盟 The Invisibles》

德國電影。納粹德國在1943年宣布首都柏林已經清除所有猶太人。當時卻有7千名猶太人轉入地下生活。二戰過後,剩下1,700人。其中四人求生存的事蹟拍成一幕幕的緊張,也透過四位生還者親口道出他們的經歷。完美的結合了戲劇演出和訪談成分,叫人欽佩歷史中小人物求生存的毅力。

第七、 《寡婦聯盟 Widows》

一群打劫銀行的不法之徒在一次行動中失敗喪命,而他們的遺孀在種種現實壓力下面臨崩潰。在原來首腦的遺孀帶領下,必須做下一宗滔天劫案。在稱為”Heist Movie”

搶劫案電影的劇種中,這部《Widows》在奧斯卡級英國導演Steve McQueen 的手中,將這些寡婦的處境現實化和嚴重化。影片甚至擴展到涵蓋政治選舉其中的現實,增加了搶劫案電影的深度。

第六、《1985》

話說1985年的美國,正處於愛滋病爆發高峰。一名年輕男子在節日期間回到德州,和保守的家庭成員做可能是最後一次的互動。這是德州華裔導演陳俊彥更上一層樓的作品。在大膽的黑白色調中,回到最純樸、赤裸的感覺。在節奏和情感上的掌握,卻有大師級的風範。要是有更大的觀眾群,《1985》或許會被認為是陳俊彥特優的傑作。

第五、《綠皮書 Green Book》

60年代一段溫馨的真實故事。一名牙買加裔著名爵士樂手要到美國南部巡迴演出,請來意大利裔司機也充當他的保鏢。原本帶有偏見,兩人卻在需要的時候彼此扶持,建立起一段刻骨銘心的友誼。《Green Book》屬於近來少見的”Road Movie” 的片種,見證劇中人物在路途過程經歷蛻變式的轉變,給人性帶來希望與溫馨。

第四、《迦百農 Capernaum》

黎巴嫩電影。男孩Zain 到底幾歲,連他父母也不知道,因為他沒有出生證。醫生認為他是12歲,在青年監獄服刑的他決定控告父母,原因是父母將他生下。男童為什麼會對生命如此絕望?為什麼對父母會持敵視和憎恨?導演Nadine Labaki 透過經歷過類似遭遇的敘利亞難民和其他移民,演出一段駭人听聞的人性殘酷故事。令人難以置信的是,這群非演員把角色和故事演活讓人相信這就是黎巴嫩家庭日常面對的現實。《Capernaum》在戛納影展中獲得評審大獎 。

第三、《波西米亞狂想曲 Bohemian Rhapsody》

英國著名搖滾樂團Queen 形象、台風大膽的主音歌手 Freddie Mercury,透過隊員的寫歌才華和勇於創新,加上Freddie 舞台上的獨特魅力,在英國樂壇上留下光輝的一頁。但是成功的背後,也有巨大的壓力。Freddie 在上世紀七、八十年代的社會,也被本身的雙性戀生活面對輿論壓力,身邊也出現投機友人的利用。飾演Freddie 的Rami Malek 將角色掌握的淋漓盡致。電影最後二十分鐘,更是重現Freddie 1985年在Live Aid 演出的盛況。《Bohemian Rhapsody》是近年來最突出的傳記電影。

第二、《瑪麗女王 Mary Queen of Scots》

英國時代片。16世紀的蘇格蘭女王 Mary Stuart,從法國回到英國,要爭奪全英國的王位。和英格蘭的伊麗莎白一世女王,在處於眾多男議員之間展開一段權力鬥爭。年輕演員Saoirse Ronan 演活年輕女王的雄心、毅力和偶爾浮現的脆弱。Margot Robbie 演伊麗莎白一世,也配合得天衣無縫。易懂的劇情不時出現震撼,感嘆瑪麗在今天的社會中,或許可成為全世界最卓越的領袖之一。

第一、《你的敵意 The Hate U Give》

今年的最佳影片改編自暢銷小說。16歲少女Starr 在中低產非洲裔家庭居住的社區生活,卻在私人學校上高中。在周圍白人同學中,說話、行為都刻意的和在本身的社區不同。一天目睹童年好友被白人警察開槍打死。在逐漸火爆的環境中,原本想隱藏自己是目擊者的身份,卻因為要伸張正義,覺醒於殘酷的現實中。演少女的Amandla Stenberg 在角色的演變過程中,有近完美的表現。電影探討現代非洲裔社區和警察之間持有的暴力,沒有完全的是非黑白。但要是能夠讓觀眾,從多幾個角度看歷史的不停重複、而感同身受,是影片的一大成就。