特朗普堅持要圍牆經費 或讓聯邦政府停擺數月

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聯邦政府局部停擺踏入第14天，特朗普總統再與民主黨領袖會面，但磋商仍沒有突破，特朗普會後表示，他不排除會讓一些聯邦機構關閉”數月甚至數年”。

特朗普與國會領袖在3天內兩度會面，週五的會面歷時約兩小時。

特朗普與民主黨在興建美墨邊界圍牆的經費問題上，一直未達協議，在開支法案無法通過下，聯邦政府局部停擺。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說：”我們對總統說要重開聯邦政府，但他堅持己見，反說可能會讓政府停擺數月，甚至數年。”

特朗普在會後形容，”會面過程非常好”，他也證實的確有說過政府可能要長期停擺的話，但他希望不會太長。

民主黨操控的眾議院，週四通過新的聯邦開支法案，但沒有特朗普要求的圍牆經費，在聯邦政府停擺持續下，一些在2020年要尋求連任的共和黨參議員，開始有鼓譟的聲音。

在週五會面舉行前，特朗普去信國會，再次表達興建圍牆的重要性，他在信中說：”圍牆會有效，這正是有錢、有權勢和成功人士在家外建牆的原因。”

參議院多數黨領袖麥康奈爾說，眾議院通過的開支法案，並沒有改變甚麼，在沒有總統的支持下，參議院不會表決該項開支法案。

民調顯示，大多數美國民眾都反對興建邊界圍牆，不過共和黨人則強烈支持。

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