特朗普堅持要圍牆經費 或讓聯邦政府停擺數月

聯邦政府局部停擺踏入第14天,特朗普總統再與民主黨領袖會面,但磋商仍沒有突破,特朗普會後表示,他不排除會讓一些聯邦機構關閉”數月甚至數年”。

特朗普與國會領袖在3天內兩度會面,週五的會面歷時約兩小時。

特朗普與民主黨在興建美墨邊界圍牆的經費問題上,一直未達協議,在開支法案無法通過下,聯邦政府局部停擺。

民主黨參議院少數黨領袖舒默說:”我們對總統說要重開聯邦政府,但他堅持己見,反說可能會讓政府停擺數月,甚至數年。”

特朗普在會後形容,”會面過程非常好”,他也證實的確有說過政府可能要長期停擺的話,但他希望不會太長。

民主黨操控的眾議院,週四通過新的聯邦開支法案,但沒有特朗普要求的圍牆經費,在聯邦政府停擺持續下,一些在2020年要尋求連任的共和黨參議員,開始有鼓譟的聲音。

在週五會面舉行前,特朗普去信國會,再次表達興建圍牆的重要性,他在信中說:”圍牆會有效,這正是有錢、有權勢和成功人士在家外建牆的原因。”

參議院多數黨領袖麥康奈爾說,眾議院通過的開支法案,並沒有改變甚麼,在沒有總統的支持下,參議院不會表決該項開支法案。

民調顯示,大多數美國民眾都反對興建邊界圍牆,不過共和黨人則強烈支持。

