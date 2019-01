特朗普指責民主黨利用政府停擺謀政治利益

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週四指責民主黨人利用政府停擺,來部署2020年大選。

特朗普週四發推文說,聯邦政府停擺就是因為2020年的總統大選,民主黨人知道,特朗普做出了所有的政績,民主黨不會贏,因此他們全力針對迫切需要的圍牆和邊境安全,並騷擾總統。

特朗普指民主黨這些純粹是玩政治。

聯邦政府停擺並無全面重開的跡象,特朗普與國會領袖週五繼續開會,討論聯邦開支法案。

此外,特朗普又在推文中,嘲笑先前宣佈成立”試探委員會”的民主黨籍麻省聯邦參議員Elizabeth Warren,指她擁有印第安人血統的成份只有2,020分之1。

他也諷剌Warren的勝算,認為這個問題要問Warren的心理醫生。

特朗普這些言行又惹來不少公共輿論的責備。

