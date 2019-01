【KTSF】

踏入新年的第二天,舊金山發生首宗兇殺案,一對男女在嘗試調停一宗家暴案時,被人持刀刺傷,其中一人傷重死亡。

警方表示,事發於週三中午左右,現場位於田德隆區Leavenworth街與Ellis街交界處。

警方指,當時一名61歲婦人與一名50歲男子,嘗試調停一宗家暴案時,疑涉家暴案的男疑犯持刀刺向婦人的頭部,婦人送院後傷重不治,同行的男子也受傷,無生命危險。

目擊者向警方提供男疑犯及其車輛的描述,警方根據信息前往訪谷區Brookdale大街附近調查,並拘捕49歲疑犯Arthur Finch,警方以涉嫌兇殺、家庭暴力、虐待長者、持致命武器行兇等罪名將他拘捕。

