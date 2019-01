舊金山華埠女長者遭性侵 疑犯否認控罪

【KTSF】

新年大除夕中午,一名年輕男子涉嫌在舊金山華埠平園性侵一名99歲女長者,該男子週四出庭,否認所有控罪。

警方於週一下午公佈監控畫面,並在事發後一天,在田德隆區發現26歲疑犯Teandre Howard Kidd,並將他逮捕,疑犯早前因為犯下汽車盜竊罪,正假釋緩刑。

檢控官表示,Howard Kidd當天到受害人的單位外叩門,受害人應門時,他把受害人推進屋內,強行進入單位。

疑犯接著走到浴室洗手,受害人上前與他對質,他再次推開受害人,並逕自躺在她的床上。

疑犯接著向受害人露體,並拉下受害人的褲子,再把身體壓向她。

受害人說痛楚,並嘗試把他推開,這時,疑犯把褲子穿上,奪門離開。

受害人對警方稱,她非常驚恐,以為疑犯會強姦她。

警方取得平園的監控錄像,當中拍下疑犯叩門和進入受害人單位的畫面。

翌日,警方在田德隆區發現疑犯的蹤影,立即將他拘捕。

檢控官稱,Howard Kidd最初否認曾在受害人的單位出現,但之後對調查員承認曾在單位出現。

疑犯也聲稱之前已認識受害人,並指受害人想與他發生性關係。

Howard Kid也否認曾向受害人露體,但承認曾觸摸她的私處,當時受害人沒有說甚麼,因此他以為是雙方你情我願。

疑犯被控多項重罪,包括意圖強姦、虐待長者和爆竊等罪。

