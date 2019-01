【KTSF 郭柟報導】

東灣奧克蘭(屋崙)要求業主6年內加固”軟層”樓宇,避免樓宇在地震中倒塌。

報導指,目前奧克蘭全市有1,479棟”軟層”舊樓,這類樓宇在1991年之前建成,通常有兩至7層高,超過5個單位。

由於只靠地面車庫位置幼細的柱子支撐,未必能承受到地震衝擊。

奧克蘭市議會因為擔心東灣Hayward斷層未來會發生大地震,在上月中一致同意要求業主加固有超過5個單位的舊樓。

舊金山、柏克萊和Fremont等城市,都通過了有關建築條例。

市府亦從聯邦和州府取得資金,支付約75%的加固工程費用。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。